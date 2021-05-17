En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,59 ile "Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,43 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 0,42 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,044595
|-0,59
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035376
|-0,43
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,059988
|-0,42
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,017263
|-0,30
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,079470
|-0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,060157
|-0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,049000
|-0,25
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,069517
|-0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,052359
|-0,24
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,036035
|-0,22
Kaynak: AA
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