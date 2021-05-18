BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,044949 -0,08 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF 0,030807 -0,07 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,020716 -0,07 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041634 -0,06 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020411 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,102628 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,022451 -0,24 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015698 -0,23 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,041127 -0,17 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Stand. EYF 0,020685 -0,14 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,019669 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,019110 -0,07 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021143 -0,07 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,030159 -0,02 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,029360 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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