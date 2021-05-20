BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,058181 -0,18 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,079903 -0,17 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,060346 -0,17 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,150795 -0,16 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,151253 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010370 -0,45 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010492 -0,22 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010526 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,085268 -0,53 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020754 -0,34 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,081305 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,031814 -0,27 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021330 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,033293 -0,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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