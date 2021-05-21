BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,059960
|-0,87
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035368
|-0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,052287
|-0,79
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,089313
|-0,72
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,192192
|-0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|HEM Katılım Dinamik Değişken EYF
|0,031752
|-0,43
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,028856
|-0,40
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,050597
|-0,38
|Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF
|0,022086
|-0,34
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,129486
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050694
|-0,79
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,072050
|-0,79
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040846
|-0,78
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028405
|-0,77
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,040431
|-0,41
Kaynak: AA
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