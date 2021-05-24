En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,67 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,45 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,14 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,050144 -0,67 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,071865 -0,45 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,058417 -0,14 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,031982 -0,12 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,161370 -0,08 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,120575 -0,08 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,036439 -0,08 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,041217 -0,06 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,059932 -0,05 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017141 -0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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