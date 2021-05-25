BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF 0,026388 -0,08 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020449 -0,05 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,076448 -0,05 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,045050 -0,05 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,079185 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,052029 -0,68 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,123949 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,104254 -0,14 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,105061 -0,14 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,036192 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035635 -0,37 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032539 -0,27 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,036427 -0,21 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,028866 -0,17 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018514 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050757 -0,11 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,072164 -0,09 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,030036 -0,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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