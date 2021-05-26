BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,082783 -0,10 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,026365 -0,09 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049044 -0,08 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,053481 -0,07 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,020758 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019399 -0,93 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010423 -0,51 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023553 -0,39 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010543 -0,19 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010571 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,064209 -4,43 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,119483 -3,60 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,069555 -3,55 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,099290 -3,47 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,100777 -3,34 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,087206 -2,78 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016661 -2,73 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,028161 -2,44 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,027202 -2,26 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,040416 -2,10 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039278 -3,91 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027332 -3,86 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049018 -3,43 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069811 -3,26 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,033017 -1,81 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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