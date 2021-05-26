BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,082783
|-0,10
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,026365
|-0,09
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,049044
|-0,08
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,053481
|-0,07
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,020758
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019399
|-0,93
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010423
|-0,51
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023553
|-0,39
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010543
|-0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010571
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,064209
|-4,43
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,119483
|-3,60
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,069555
|-3,55
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,099290
|-3,47
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,100777
|-3,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,087206
|-2,78
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016661
|-2,73
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,028161
|-2,44
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,027202
|-2,26
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,040416
|-2,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039278
|-3,91
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027332
|-3,86
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049018
|-3,43
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,069811
|-3,26
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,033017
|-1,81
Kaynak: AA
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