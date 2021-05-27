BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041645
|-0,22
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,044991
|-0,19
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,076830
|-0,19
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020421
|-0,18
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,064073
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015918
|-0,32
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,020511
|-0,22
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017763
|-0,19
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017603
|-0,18
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,018426
|-0,17
Kaynak: AA
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