BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041645 -0,22 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,044991 -0,19 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,076830 -0,19 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020421 -0,18 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,064073 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015918 -0,32 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,020511 -0,22 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017763 -0,19 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017603 -0,18 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018426 -0,17 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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