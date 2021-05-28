Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,011110
|0,10
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,034492
|0,09
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,064130
|0,09
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,053484
|0,08
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,045026
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010497
|0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010587
|0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010600
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,064507
|0,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016005
|0,55
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,022588
|0,36
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,035286
|0,35
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,048830
|0,19
|Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF
|0,026397
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021289
|0,21
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018933
|0,12
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,028670
|0,05
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,029857
|0,02
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,027790
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,027351
|0,07
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,029195
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,071522
|0,06
|HEM Para Piyasası EYF
|0,026323
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024904
|0,06
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi