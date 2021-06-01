BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,058561
|-0,78
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,111799
|-0,74
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,054326
|-0,72
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,114293
|-0,66
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,121868
|-0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010531
|-0,42
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023768
|-0,24
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010616
|-0,21
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010624
|-0,11
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019739
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,052193
|-0,51
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,069583
|-0,43
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,029159
|-0,24
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,065559
|-0,11
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,137899
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,087427
|-0,63
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,116041
|-0,56
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,207695
|-0,55
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,150812
|-0,54
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,037649
|-0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032630
|-0,18
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015908
|-0,17
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021344
|-0,13
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,029936
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,018045
|-0,59
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,053166
|-0,59
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,054206
|-0,59
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,052921
|-0,59
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,033683
|-0,59
Kaynak: AA
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