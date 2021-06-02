BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,134006
|-0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,061397
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,052049
|-0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,019423
|-0,21
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,022576
|-0,13
|Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF
|0,096257
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032538
|-0,28
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018951
|-0,18
Kaynak: AA
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