BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010641
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,051998
|-1,37
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,026545
|-0,31
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,103815
|-0,31
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,027590
|-0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,101989
|-0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021222
|-0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,088150
|-0,28
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,209814
|-0,27
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,117200
|-0,25
|HEM Katılım Dinamik Değişken EYF
|0,031544
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039873
|-0,58
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027750
|-0,57
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029155
|-0,28
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,040176
|-0,26
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,033363
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,056331
|-0,03
|HEM Altın Katılım EYF
|0,034380
|-0,03
|VEM Altın Katılım EYF
|0,058526
|-0,03
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,055858
|-0,03
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,051424
|-0,01
Kaynak: AA
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