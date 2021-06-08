BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,060352 -0,48 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,074044 -0,45 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,082748 -0,33 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,113537 -0,33 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,015873 -0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010657 -0,29 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010697 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010687 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,053052 -0,75 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,068179 -0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,038102 -0,50 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,083799 -0,45 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016145 -0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,088758 -0,28 VEM Birinci Değişken EYF 0,052521 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032951 -0,73 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015987 -0,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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