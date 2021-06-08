BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060352
|-0,48
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,074044
|-0,45
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,082748
|-0,33
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,113537
|-0,33
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,015873
|-0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010657
|-0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010697
|-0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010687
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,053052
|-0,75
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,068179
|-0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,038102
|-0,50
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,083799
|-0,45
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016145
|-0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,088758
|-0,28
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,052521
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032951
|-0,73
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015987
|-0,08
Kaynak: AA
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