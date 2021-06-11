Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,076738 0,30 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,079532 0,29 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036299 0,29 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,045176 0,26 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020498 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,053051 0,83 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,036926 0,68 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,104679 0,66 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,103775 0,65 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,162237 0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Dinamik Değişken EYF 0,075590 0,70 HEM Dinamik Değişken EYF 0,025765 0,69 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017652 0,66 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017823 0,63 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018492 0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029357 0,37 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050147 0,20 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040227 0,19 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027995 0,18 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,071320 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030442 0,06 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,033724 0,06 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025073 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,080820 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,077379 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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