Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,076738
|0,30
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,079532
|0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036299
|0,29
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,045176
|0,26
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020498
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,053051
|0,83
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,036926
|0,68
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,104679
|0,66
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,103775
|0,65
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,162237
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,075590
|0,70
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,025765
|0,69
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017652
|0,66
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017823
|0,63
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,018492
|0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029357
|0,37
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050147
|0,20
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040227
|0,19
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027995
|0,18
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,071320
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030442
|0,06
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,033724
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025073
|0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,080820
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,077379
|0,05
Kaynak: AA
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