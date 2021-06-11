BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,109701 -0,57 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,106042 -0,48 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,060159 -0,31 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,101360 -0,30 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,083254 -0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010589 -0,30 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010662 -0,18 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024027 -0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010671 -0,09 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020045 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,067875 -0,12 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,101337 -0,11 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,065499 0,00 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015913 -1,07 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,083347 -0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,088312 -0,29 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,040730 -0,22 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,025685 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032703 -0,41 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015939 -0,23 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021533 -0,17 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,032716 -0,10 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,029987 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,055434 -0,82 VEM Altın Katılım EYF 0,057609 -0,80 HEM Altın Katılım EYF 0,033861 -0,77 ZEM Altın Katılım EYF 0,055015 -0,77 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,050619 -0,74 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü

Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş

Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu

2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı!

Feride, Cana'nın saçlarına yapıştı! Camdaki Kız fanları sosyal medyada gündem yarattı

Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz?

Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü