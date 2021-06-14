Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,21 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,18 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,92 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017865 1,21 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018034 1,18 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018662 0,92 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019531 0,85 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018347 0,84 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019165 0,83 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020250 0,79 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,019256 0,79 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040528 0,75 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028204 0,75 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Altın geriliyor! Kilogramı 497 bin 500 liraya geldi

Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak

Merve Boluğur kırmızılar içinde poz verdi, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin

NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir

68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü

Beşiktaş, ilk bombayı patlattı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşma sağlandı

Erdoğan ve diğer liderler, NATO Zirvesi'nde ''aile fotoğrafı'' çekimine katıldı