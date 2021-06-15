Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042101
|0,28
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020655
|0,28
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,045538
|0,27
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,064795
|0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,075795
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,052706
|0,76
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,036343
|0,17
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,178457
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,061238
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017943
|0,44
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,018107
|0,40
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,018731
|0,37
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,020709
|0,37
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,019324
|0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,029426
|0,18
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,071576
|0,14
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050344
|0,14
|VEM Katılım Standart EYF
|0,033803
|0,10
|HEM Katılım Standart EYF
|0,023913
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030499
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,076432
|0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,080979
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025119
|0,05
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,033789
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi