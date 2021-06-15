En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,26 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Altın EYF 0,032690 -1,26 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052602 -1,26 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,055651 -1,26 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,057918 -1,25 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,054369 -1,25 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017514 -1,25 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,051354 -1,25 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,052508 -1,24 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016484 -1,23 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,051586 -1,22 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa

Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü

Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil

Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti

Ek gelir için yaban mersini ekmeye başlayan üretici, yıllık 100 bin TL kazanıyor

Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti!