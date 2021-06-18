BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,109088
|-0,33
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,105245
|-0,31
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,026606
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,050691
|-1,00
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,118676
|-1,00
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,036087
|-0,91
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035148
|-0,89
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,063279
|-0,86
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,074008
|-0,76
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,025234
|-0,75
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,087428
|-0,65
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,027189
|-0,63
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,020901
|-0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027277
|-0,89
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039196
|-0,89
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049313
|-0,55
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021163
|-0,55
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070186
|-0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|VEM Altın Katılım EYF
|0,056096
|-0,98
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,053611
|-0,97
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,053999
|-0,96
|HEM Altın Katılım EYF
|0,033013
|-0,94
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,049332
|-0,85
Kaynak: AA
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