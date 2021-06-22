BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,034928
|-0,04
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,064889
|-0,04
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,026642
|-0,02
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,024490
|-0,01
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020686
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,034540
|-0,15
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,031449
|-0,09
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,018648
|-0,06
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020178
|-0,02
Kaynak: AA
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