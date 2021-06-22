BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,034928 -0,04 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,064889 -0,04 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,026642 -0,02 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,024490 -0,01 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020686 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,034540 -0,15 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,031449 -0,09 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018648 -0,06 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020178 -0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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