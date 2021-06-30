BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,109976
|-0,36
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,106009
|-0,36
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,063156
|-0,33
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,084010
|-0,31
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,112376
|-0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010504
|-0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010670
|-0,11
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023980
|-0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010722
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,068655
|-1,15
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,115231
|-0,49
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,031603
|-0,28
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,169826
|-0,23
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,034655
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021716
|-2,00
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,020641
|-0,61
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,038896
|-0,57
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,031370
|-0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,077950
|-0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018691
|-0,17
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029114
|-0,15
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015955
|-0,09
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,028908
|-0,07
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,033265
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017328
|-1,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053755
|-0,81
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016295
|-0,81
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,051896
|-0,80
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032319
|-0,78
Kaynak: AA
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