BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,108505
|-0,24
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,104599
|-0,23
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,062467
|-0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,117453
|-0,16
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,111462
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,068005
|-0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021362
|-0,66
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,019375
|-0,09
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018167
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,020989
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017075
|-1,21
Kaynak: AA
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