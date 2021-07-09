BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,078113 -0,02 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,026878 -0,02 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF 0,011293 -0,02 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,035267 -0,01 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,065482 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023983 -0,40 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020087 -0,40 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010495 -0,22 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010683 -0,07 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010745 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,065854 -1,86 HEM Hisse Senedi EYF 0,025958 -1,24 ZEM Hisse Senedi EYF 0,027001 -1,24 VEM Hisse Senedi EYF 0,101555 -1,22 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,035172 -1,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016782 -0,99 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021281 -0,95 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,216557 -0,94 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,157062 -0,93 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033908 -0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038001 -0,97 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026428 -0,97 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069428 -0,90 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048847 -0,90 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,032856 -0,47 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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