Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,078113
|-0,02
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,026878
|-0,02
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,011293
|-0,02
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,035267
|-0,01
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,065482
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023983
|-0,40
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020087
|-0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010495
|-0,22
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010683
|-0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010745
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,065854
|-1,86
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,025958
|-1,24
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,027001
|-1,24
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,101555
|-1,22
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,035172
|-1,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016782
|-0,99
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021281
|-0,95
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,216557
|-0,94
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,157062
|-0,93
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,033908
|-0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038001
|-0,97
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026428
|-0,97
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,069428
|-0,90
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048847
|-0,90
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,032856
|-0,47
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi