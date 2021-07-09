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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

09.07.2021 14:22
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,078113-0,02VEM Borçlanma Araçları EYF0,026878-0,02Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,078113-0,02
VEM Borçlanma Araçları EYF0,026878-0,02
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,011293-0,02
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,035267-0,01
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,065482-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,023983-0,40
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,020087-0,40
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010495-0,22
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010683-0,07
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010745-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,065854-1,86
HEM Hisse Senedi EYF0,025958-1,24
ZEM Hisse Senedi EYF0,027001-1,24
VEM Hisse Senedi EYF0,101555-1,22
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,035172-1,19
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,016782-0,99
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,021281-0,95
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,216557-0,94
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,157062-0,93
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,033908-0,87
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,038001-0,97
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026428-0,97
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,069428-0,90
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,048847-0,90
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,032856-0,47
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Spor Federasyonu, Anadolu Hayat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi


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