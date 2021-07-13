BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,072238
|0,14
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035022
|0,14
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,046209
|0,13
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020949
|0,13
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,033394
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF
|0,010098
|0,30
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018231
|0,16
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,078328
|0,08
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,020112
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,018141
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014035
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|HEM Para Piyasası EYF
|0,026890
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025453
|0,05
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,029821
|0,05
|VEM Para Piyasası EYF
|0,073709
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,078605
|0,05
Kaynak: AA
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