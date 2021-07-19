Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF
|0,026005
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,026202
|0,14
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,028524
|0,13
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035145
|0,12
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,035494
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,062853
|0,46
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,009783
|0,42
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,115146
|0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,101676
|0,23
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,100657
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF
|0,010204
|0,56
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,020744
|0,31
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,031476
|0,25
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,025352
|0,24
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,104787
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021108
|0,39
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,019041
|0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021051
|0,10
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018816
|0,09
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014062
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,077729
|0,15
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,078838
|0,15
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,029910
|0,15
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,076716
|0,15
|VEM Para Piyasası EYF
|0,073928
|0,15
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi