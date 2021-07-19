BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,073991
|-0,86
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,106745
|-0,85
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,103039
|-0,79
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060119
|-0,77
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,101019
|-0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019932
|-0,86
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023881
|-0,50
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010425
|-0,44
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010659
|-0,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010746
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,054047
|-2,09
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,066116
|-1,83
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,009697
|-0,85
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,029874
|-0,82
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,034900
|-0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,156030
|-1,33
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,038881
|-1,32
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,215059
|-1,31
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,087703
|-0,88
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,033448
|-0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032709
|-0,91
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015981
|-0,26
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,032770
|-0,19
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,029389
|-0,15
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,037724
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,052061
|-1,02
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032423
|-1,02
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,052177
|-1,01
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,051223
|-1,01
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053961
|-1,01
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi