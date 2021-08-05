En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,49 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,31 ile de "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF" ve "Anadolu Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018700 -0,49 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,019933 -0,31 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,018559 -0,31 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,021328 -0,29 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020256 -0,29 VEM Katkı EYF 0,019266 -0,27 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019084 -0,27 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019900 -0,27 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020569 -0,26 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020962 -0,26 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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