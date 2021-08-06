BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,021217 -0,12 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,053164 -0,11 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,046786 -0,10 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,079301 -0,09 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,043173 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018653 -0,25 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019057 -0,14 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019879 -0,11 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,020602 -0,09 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020946 -0,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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