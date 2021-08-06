BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,021217
|-0,12
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,053164
|-0,11
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,046786
|-0,10
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,079301
|-0,09
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,043173
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018653
|-0,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019057
|-0,14
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019879
|-0,11
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,020602
|-0,09
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020946
|-0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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