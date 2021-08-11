Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035764 0,14 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,050673 0,10 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF 0,031907 0,08 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,033922 0,08 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021481 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020579 0,25 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010869 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010750 0,07 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010509 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,070289 0,91 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,055238 0,87 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,107027 0,81 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,105864 0,80 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,037426 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,022251 1,13 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017661 0,66 VEM Dinamik Değişken EYF 0,076182 0,64 HEM Dinamik Değişken EYF 0,025945 0,64 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,030013 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051062 0,16 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,072562 0,15 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,024648 0,12 VEM Katılım Standart EYF 0,034179 0,12 HEM Katılım Standart EYF 0,024211 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası ZEM Para Piyasası EYF 0,030267 0,05 VEM Para Piyasası EYF 0,074813 0,05 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,031345 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,079732 0,05 HEM Para Piyasası EYF 0,027291 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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