Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035764
|0,14
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,050673
|0,10
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF
|0,031907
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,033922
|0,08
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,021481
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020579
|0,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010869
|0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010750
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010509
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,070289
|0,91
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,055238
|0,87
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,107027
|0,81
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,105864
|0,80
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,037426
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,022251
|1,13
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,017661
|0,66
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,076182
|0,64
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,025945
|0,64
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,030013
|0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,051062
|0,16
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,072562
|0,15
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,024648
|0,12
|VEM Katılım Standart EYF
|0,034179
|0,12
|HEM Katılım Standart EYF
|0,024211
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,030267
|0,05
|VEM Para Piyasası EYF
|0,074813
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031345
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,079732
|0,05
|HEM Para Piyasası EYF
|0,027291
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi