BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,062709 -0,40 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,114451 -0,36 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,060409 -0,35 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,123863 -0,35 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,116645 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010474 -0,13 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010734 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056782 -0,78 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,066479 -0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016047 -0,99 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,039175 -0,50 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,084559 -0,38 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,089314 -0,20 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,051302 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032935 -0,59 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009742 -0,33 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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