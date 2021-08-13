BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,062709
|-0,40
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,114451
|-0,36
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060409
|-0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,123863
|-0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,116645
|-0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010474
|-0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010734
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,056782
|-0,78
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,066479
|-0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016047
|-0,99
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,039175
|-0,50
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,084559
|-0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,089314
|-0,20
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,051302
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032935
|-0,59
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009742
|-0,33
Kaynak: AA
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