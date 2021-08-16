BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,060290 -0,20 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,106857 -0,18 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,074387 -0,14 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,083764 -0,12 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,103327 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,066188 -0,44 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056665 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021245 -0,61 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,084369 -0,22 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016015 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,089251 -0,07 VEM Birinci Değişken EYF 0,053141 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032814 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,053539 -0,34 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047315 -0,22 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,055839 -0,21 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051983 -0,18 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,049731 -0,17 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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