BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060290
|-0,20
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,106857
|-0,18
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,074387
|-0,14
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,083764
|-0,12
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,103327
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,066188
|-0,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,056665
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021245
|-0,61
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,084369
|-0,22
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016015
|-0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,089251
|-0,07
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,053141
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032814
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053539
|-0,34
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,047315
|-0,22
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,055839
|-0,21
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,051983
|-0,18
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,049731
|-0,17
Kaynak: AA
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