BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,059848
|-0,73
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,073974
|-0,56
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,083335
|-0,51
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,046431
|-0,50
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,116288
|-0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024310
|-0,16
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020618
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,055956
|-1,25
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,065658
|-0,80
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,031226
|-0,43
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,056081
|-0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,063127
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,038915
|-0,83
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,083887
|-0,57
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,135619
|-0,53
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,158715
|-0,52
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,218868
|-0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032590
|-0,68
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009738
|-0,14
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,033318
|-0,06
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,016199
|-0,06
Kaynak: AA
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