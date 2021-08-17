BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,059848 -0,73 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,073974 -0,56 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,083335 -0,51 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,046431 -0,50 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,116288 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024310 -0,16 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020618 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,055956 -1,25 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,065658 -0,80 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,031226 -0,43 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,056081 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,063127 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,038915 -0,83 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,083887 -0,57 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,135619 -0,53 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,158715 -0,52 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,218868 -0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032590 -0,68 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009738 -0,14 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,033318 -0,06 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,016199 -0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti

Bensu Narlı'yı öldüren Serhat Kantaş'tan şeytanın aklına gelmeyecek plan: Kızı su almaya gönderip tüfeği çıkarmış

Şov yaptığı timsah, kadın bakıcıya dehşeti yaşattı! Elinden yakalayıp suyun içine çektiği anlar saniye saniye kaydedildi

FOX TV 'den ayrılan Zuhal Topal, davalık olduğu Acun Ilıcalı'nın kanalı ile anlaştı

Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılan Martin Linnes, Molde ile resmi sözleşmeye imzayı attı

Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar

Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan resmen Ozan'ı istedi

Gölcük Depremi'nin 22'nci yıldönümünde tüyler ürperten sosyal deney! Caddede o cümle yankılandı: Sesimi duyan var mı?