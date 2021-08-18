Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,105763
|-0,65
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,061147
|-0,64
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,102375
|-0,62
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,109442
|-0,59
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,046166
|-0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024294
|-0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010549
|-0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010782
|-0,01
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010899
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,054980
|-1,74
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,064759
|-1,37
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010258
|-0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,088260
|-0,63
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,157804
|-0,57
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,217696
|-0,54
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,134953
|-0,49
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,083483
|-0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032413
|-0,54
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,072789
|-0,19
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,051297
|-0,14
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029654
|-0,13
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039532
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,015899
|-0,15
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,055950
|-0,07
|HEM Altın Katılım EYF
|0,031938
|-0,06
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,049819
|-0,06
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,051831
|-0,06
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi