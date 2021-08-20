BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,079632
|-0,18
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,021587
|-0,17
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,027581
|-0,13
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,050956
|-0,12
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,011483
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020516
|-0,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010521
|-0,22
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024256
|-0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010772
|-0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010894
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,063762
|-1,87
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,055356
|-1,14
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,104258
|-1,13
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,092487
|-0,97
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,175687
|-0,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF
|0,013360
|-1,16
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,035288
|-1,01
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,041569
|-0,81
|VEM Katılım Katkı EYF
|0,027012
|-0,80
|ZEM Katılım Katkı EYF
|0,027332
|-0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027128
|-0,83
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039005
|-0,82
|VEM Katılım Standart EYF
|0,033872
|-0,79
|ZEM Katılım Standart EYF
|0,028031
|-0,73
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050545
|-0,72
Kaynak: AA
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