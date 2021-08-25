En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,14 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. Gr. EYF", yüzde 0,65 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,54 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. Gr. EYF 0,028740 -1,14 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,023266 -0,65 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,042128 -0,54 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032516 -0,46 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. EYF 0,039838 -0,43 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010398 -0,38 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,105486 -0,36 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,100451 -0,36 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,062153 -0,36 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,083611 -0,34 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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