BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,105208 -0,26 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,100196 -0,25 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,059481 -0,21 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,062044 -0,18 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,102288 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020650 -0,50 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024326 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,089210 -1,02 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,147943 -1,02 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,185879 -0,89 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,122396 -0,85 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,184146 -0,81 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021712 -1,14 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,030347 -0,94 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035379 -0,77 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,091732 -0,68 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017926 -0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039372 -0,91 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027384 -0,89 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051093 -0,55 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,072506 -0,50 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009692 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052064 -0,55 VEM Altın Katılım EYF 0,054134 -0,53 ZEM Altın Katılım EYF 0,051849 -0,51 HEM Altın Katılım EYF 0,031940 -0,51 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,049818 -0,49 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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