Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,105208
|-0,26
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,100196
|-0,25
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,059481
|-0,21
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,062044
|-0,18
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,102288
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020650
|-0,50
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024326
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,089210
|-1,02
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,147943
|-1,02
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,185879
|-0,89
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,122396
|-0,85
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,184146
|-0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021712
|-1,14
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,030347
|-0,94
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,035379
|-0,77
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,091732
|-0,68
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,017926
|-0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039372
|-0,91
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027384
|-0,89
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,051093
|-0,55
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,072506
|-0,50
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009692
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,052064
|-0,55
|VEM Altın Katılım EYF
|0,054134
|-0,53
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,051849
|-0,51
|HEM Altın Katılım EYF
|0,031940
|-0,51
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,049818
|-0,49
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi