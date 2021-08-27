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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

27.08.2021 15:26
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,113128-0,33AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,113128-0,33
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,061858-0,30
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,054972-0,30
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,058878-0,27
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,059341-0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010559-0,29
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,024292-0,14
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,020627-0,11
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010808-0,11
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010931-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,070760-0,73
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,054730-0,68
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,056322-0,66
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,010256-0,62
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,037181-0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF0,011087-0,59
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,035182-0,56
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,038306-0,39
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,026148-0,38
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,032352-0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,009667-0,26
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,032326-0,23
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,072364-0,20
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,050999-0,18
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,021566-0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,031357-0,55
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,052287-0,55
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,050679-0,55
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,016886-0,55
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,053694-0,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Anadolu Hayat, İş Bankası, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi


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