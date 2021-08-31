BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010251
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015883
|-0,35
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,023338
|-0,34
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,038219
|-0,23
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021613
|-0,18
|Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF
|0,011076
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029624
|-0,31
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009641
|-0,27
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,072248
|-0,16
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050943
|-0,11
Kaynak: AA
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