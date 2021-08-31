BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010251 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015883 -0,35 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,023338 -0,34 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,038219 -0,23 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021613 -0,18 Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF 0,011076 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029624 -0,31 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009641 -0,27 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,072248 -0,16 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050943 -0,11 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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