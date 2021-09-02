BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,080821 0,21 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,077719 0,17 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051611 0,16 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,056839 0,16 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,066485 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010628 0,19 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010859 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010974 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,124161 0,42 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010404 0,42 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,068261 0,35 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,056173 0,19 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,109480 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019139 0,33 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,110222 0,27 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,039137 0,26 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,038398 0,26 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,069220 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029672 0,19 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021758 0,10 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,030313 0,09 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021709 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021664 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,072360 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,080598 0,05 HEM Para Piyasası EYF 0,027577 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,079374 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,079590 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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