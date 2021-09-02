BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,080821
|0,21
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,077719
|0,17
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,051611
|0,16
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,056839
|0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,066485
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010628
|0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010859
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010974
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,124161
|0,42
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010404
|0,42
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,068261
|0,35
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,056173
|0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,109480
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019139
|0,33
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,110222
|0,27
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,039137
|0,26
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,038398
|0,26
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,069220
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029672
|0,19
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021758
|0,10
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,030313
|0,09
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021709
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021664
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,072360
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,080598
|0,05
|HEM Para Piyasası EYF
|0,027577
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,079374
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,079590
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi