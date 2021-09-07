Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,047687 0,11 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,028233 0,11 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,081182 0,08 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF 0,032544 0,08 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036642 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010990 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010870 0,06 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020683 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,072503 0,70 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,106825 0,61 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,157325 0,60 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,094420 0,60 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,179355 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,030878 0,56 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,018142 0,50 Garanti Em. Hay. Stand. EYF 0,023315 0,44 Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. Gr. EYF 0,087358 0,42 Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. EYF 0,105780 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009816 0,96 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029880 0,49 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051338 0,42 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,072693 0,39 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019630 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,072541 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,028717 0,05 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,031761 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,084308 0,05 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,078622 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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