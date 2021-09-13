Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,047811
|0,43
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,078238
|0,40
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,081176
|0,40
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,028237
|0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,066952
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010574
|0,42
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010874
|0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010997
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,066010
|0,18
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010514
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,024278
|0,95
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019104
|0,32
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019928
|0,30
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,020360
|0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019519
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014208
|0,13
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,029711
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016088
|0,46
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,054123
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026235
|0,16
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,081030
|0,15
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,079889
|0,15
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,035286
|0,15
|VEM Para Piyasası EYF
|0,076004
|0,15
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi