BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,081405 0,22 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,052024 0,17 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,047907 0,17 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021982 0,15 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,078405 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020593 0,01 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010869 0,01 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010997 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,056063 0,45 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,154752 0,25 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,066295 0,25 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,092852 0,24 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,176379 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,020107 0,29 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,026221 0,27 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,024583 0,26 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020721 0,24 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019135 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019605 0,26 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,029776 0,17 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021735 0,17 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,014215 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026262 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,028828 0,05 ZEM Para Piyasası EYF 0,030779 0,05 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,035323 0,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,072819 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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