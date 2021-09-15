BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,116366 -0,21 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,157651 -0,16 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,062445 -0,16 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,110297 -0,15 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,123747 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010550 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,069583 -0,62 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,036339 -0,60 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,062028 -0,59 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,146237 -0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,057161 -0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021576 -0,91 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035050 -0,48 HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,031775 -0,27 AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,079145 -0,27 AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,030822 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009610 -0,74 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038858 -0,65 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026985 -0,64 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049983 -0,61 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070862 -0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,015955 -0,71 NN Hay. Em. Altın EYF 0,031482 -0,69 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,055883 -0,68 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,053750 -0,67 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,050692 -0,67 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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