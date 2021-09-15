Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,116366
|-0,21
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,157651
|-0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,062445
|-0,16
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,110297
|-0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,123747
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010550
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,069583
|-0,62
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,036339
|-0,60
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,062028
|-0,59
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,146237
|-0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,057161
|-0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021576
|-0,91
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,035050
|-0,48
|HEM Katılım Dinamik Değişken EYF
|0,031775
|-0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,079145
|-0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF
|0,030822
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009610
|-0,74
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038858
|-0,65
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026985
|-0,64
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049983
|-0,61
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070862
|-0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,015955
|-0,71
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031482
|-0,69
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,055883
|-0,68
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053750
|-0,67
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,050692
|-0,67
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi