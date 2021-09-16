BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,021716
|0,09
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036794
|0,08
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,052067
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,075114
|0,08
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,022000
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010560
|0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010878
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,011004
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,057537
|0,66
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,067065
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,024734
|0,61
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,026895
|0,25
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,012487
|0,24
|ZEM Katılım Değişken EYF
|0,022012
|0,22
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,042053
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029916
|0,62
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009636
|0,27
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,030262
|0,13
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,016281
|0,11
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,033634
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031748
|0,84
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,051090
|0,79
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,050105
|0,75
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052819
|0,68
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,047680
|0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,079910
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,080008
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,028842
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,081159
|0,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,072854
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi