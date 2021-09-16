BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,136788
|-0,17
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,113988
|-0,16
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,055325
|-0,16
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,104212
|-0,15
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,107588
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024456
|-0,10
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020583
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,068940
|-0,92
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,145071
|-0,80
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,087609
|-0,79
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,036550
|-0,77
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,010028
|-0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021300
|-1,28
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,034860
|-0,54
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,158531
|-0,54
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,026178
|-0,52
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,218617
|-0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038782
|-0,20
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021693
|-0,19
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026934
|-0,19
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,033101
|-0,11
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,024424
|-0,11
Kaynak: AA
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