En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,53 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,46 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,44 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016192 0,53 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,057804 0,46 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,030049 0,44 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019214 0,32 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009667 0,32 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,036162 0,27 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,021183 0,20 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020770 0,20 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,021133 0,20 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,014244 0,20 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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