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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

17.09.2021 15:44
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,156541-0,57Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,156468-0,54Allianz Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,156541-0,57
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,156468-0,54
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,107038-0,51
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,103256-0,46
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,061415-0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010520-0,38
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010857-0,19
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010990-0,13
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,024443-0,05
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,020575-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,055632-0,74
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,120814-0,64
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,144297-0,53
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,087157-0,52
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,106424-0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,034627-0,67
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,090146-0,44
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,108930-0,44
HEM Dinamik Değişken EYF0,026074-0,40
VEM Dinamik Değişken EYF0,076635-0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,038574-0,54
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026790-0,53
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,033286-0,25
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,040325-0,24
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,049847-0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,052176-0,39
VEM Altın Katılım EYF0,054224-0,38
HEM Altın Katılım EYF0,031998-0,37
ZEM Altın Katılım EYF0,051910-0,37
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,050770-0,36
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Spor Federasyonu, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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