Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,111522
|1,41
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,105263
|1,28
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060562
|1,28
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,046856
|1,22
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,062167
|1,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020752
|0,86
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024572
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,031064
|0,75
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,056029
|0,71
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010549
|0,71
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,066336
|0,68
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,104745
|0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,085102
|1,13
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,160370
|1,10
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,221033
|1,10
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,039625
|0,96
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,136181
|0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,033065
|1,32
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,016362
|0,55
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,033224
|0,46
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,030145
|0,32
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070927
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,052574
|1,27
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,052296
|0,23
|HEM Altın Katılım EYF
|0,032064
|0,21
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,052016
|0,20
|VEM Altın Katılım EYF
|0,054334
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026326
|0,15
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,072996
|0,15
|HEM Para Piyasası EYF
|0,027817
|0,15
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031967
|0,15
|VEM Para Piyasası EYF
|0,076260
|0,15
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi