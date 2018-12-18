Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

4 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,86 ile "Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu", yüzde 2,98 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,37 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,86 ile "Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu", yüzde 2,98 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,37 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,010183 -3,86
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013016 -2,98
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029242 -2,37
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 55,952286 -2,33
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,051528 -1,86
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065009 -1,72
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021140 -1,58
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,061545 -1,34
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,034893 -1,28
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,215441 -1,18


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:40 Kaynak: AA

Araç, Sek, Ekonomi
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