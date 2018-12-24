Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

2 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,72 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,41 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 2,19 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,72 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,41 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 2,19 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 51,665708 -2,72
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,047557 -2,41
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,027238 -2,19
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,921446 -1,26
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,022951 -1,24
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,058272 -1,21
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,011710 -1,16
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020227 -0,96
Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,010057 -0,62
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,033114 -0,61
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:34 Kaynak: AA

Ekonomi
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