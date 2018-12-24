En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
2 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,72 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,41 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 2,19 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,72 ile "Yapı Kredi
Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 2,41 ile "Ak Portföy Amerika
Yab. His. Fonu" ve yüzde 2,19 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|51,665708
|-2,72
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,047557
|-2,41
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,027238
|-2,19
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,921446
|-1,26
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,022951
|-1,24
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,058272
|-1,21
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011710
|-1,16
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020227
|-0,96
|Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,010057
|-0,62
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,033114
|-0,61
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:34 Kaynak: AA
Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Gelecek İndirim Miktarı Netleşti
Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz
Organ Mafyası Olduğu İddia Edilen Damat, Canlı Yayında Gözaltına Alındı